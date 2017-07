Drie Nederlanders (apart) geklist op Brussels Airport met ettelijke kilo's drugs

Op de luchthaven Brussels Airport is vanochtend een 48-jarige Nederlander opgepakt met 44 kilogram gedroogde khat, een oppeppende drug, in zijn bagage. Gisteren werd ook al een lading van 226 kilogram APAAN of alpha-fenylacetoacetonitrile van een Nederlander (26) onderschept, en een 19-jarige Nederlandse met 5,2 kilogram amfetamines opgepakt. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De man die werd betrapt met khat kwam van Oeganda en was op weg naar Frankfurt. In de luchthaven van Brussels Airport werd hij tegengehouden. De onderzoeksrechter heeft de man onder aanhoudingsbevel geplaatst voor bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging.



Khat is een oppeppende drug die zijn oorsprong vindt in Oost-Afrika. Men kent daar de gewoonte om de bladeren van een struik, de Catha edulis, te kauwen. Die bladeren bevatten de stof cathinon. De stof cathinon is verwant aan stoffen zoals efedrine en amfetamines (speed). Ook al werkt khat minder heftig dan amfetamines, de effecten en de risico's zijn vergelijkbaar.



Gebruikers worden er actief van, voelen geen honger of vermoeidheid meer, praten vlot en leggen gemakkelijk sociale contacten. Khat doet de hartslag en de bloeddruk stijgen en de oogpupillen verwijden.

226 kilogram APAAN Gisteren onderschepte de douane op Brussels Airport een lading van 226 kilogram APAAN of alpha-fenylacetoacetonitrile onderschept. Dat is een precursor die wordt gebruikt om amfetamine en methamfetamine te produceren en mag enkel worden ingevoerd mits een een geldige invoervergunning. De man die het product had laten invoeren, een 26-jarige Nederlander, beschikte niet over een dergelijke vergoeding en werd gisteren dan ook opgepakt toen hij het goedje kwam ophalen.



De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhoudingsbevel geplaatst voor bezit en invoer van stoffen die gebruikt kunnen worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, zonder machtiging, in het kader van een vereniging.