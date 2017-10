Nederland geeft jonge vrijwilligers voorrang bij sollicitatie, maar is het ook garantie op werk?

Nederland gaat een vrijwillige burgerdienst invoeren voor jongeren vanaf 18 jaar. Wie meedoet, krijgt daarna voorrang bij overheidsjobs. Een goed idee? Niet als je jongeren sneller aan het werk wil krijgen, volgens arbeidsexpert Ludo Struyven.

In Nederland zijn de formerende partijen het volgens de krant AD eindelijk eens over het invoeren van een burgerdienst. Die zou zes maanden duren en is voor jongeren ouder dan 18 jaar. Het kabinet maakt 100 miljoen euro vrij voor vrijwilligersplekken in de zorg, in wijkcentra of bij vluchtelingenorganisaties.

Jongeren die hun ‘maatschappelijke diensttijd’ volbrengen, krijgen daarna een certificaat dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid. Daarnaast zal de overheid met bedrijven onderhandelen, zodat sollicitanten ook daar een voetje voor hebben. De burgerdienst is vrijwillig en onbetaald.

Ook in België werd het idee al enkele keren geopperd. CD&V is voorstander van een vrijwillige burgerdienst

Nieuw is het idee van een burgerdienst allerminst. Vorig jaar nog lanceerde Europa een speciaal solidariteitskorps om jongeren tussen 17 en 30 jaar ertoe aan te zetten burgerdienst te doen, ongeacht achtergrond, opleiding of diploma. In sommige landen, zoals Canada bijvoorbeeld, zijn jongeren zelfs verplicht om enkele uren vrijwilligerswerk te doen om te kunnen afstuderen.