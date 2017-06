Natuurpunt wil gras gebruiken als grondstof

Share "We hebben al papier en eierdozen gemaakt van gemaaid gras en we zijn aan het experimenteren om er ook turfvrije potgrond, vlonders en kattenbakvulling van te maken."

Bij het beheer van graslanden komen er jaarlijks duizenden tonnen los maaisel vrij. Het gemaaide gras verwijderen uit de natuurgebieden en naar een verwerkingsinstallatie brengen, is een dure aangelegenheid. "Dat komt omdat het maaisel meestal afgevoerd wordt naar grootschalige verwerkingsbedrijven die zelden nabij natuurgebieden liggen", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. "Om dit probleem op te lossen wordt veel meer naar regionale oplossingen gezocht."



Nederland en Vlaanderen hebben daarom de handen in elkaar geslagen en een prototype van een mobiele raffinagemachine ontwikkeld. "Daarmee kan het gras op het terrein zelf omgezet worden in vezels, eiwitblokken en vloeistof", aldus Bert Delanoeije van Natuurpunt. "Daar kunnen we dan verder mee aan de slag. Zo hebben we al papier en eierdozen gemaakt van dat gemaaid gras en zijn we aan het experimenteren om er ook onder meer turfvrije potgrond, vlonders en kattenbakvulling van te maken."



De mobiele raffinagemachine wordt een week lang uitgetest, nadien kan het ingezet worden in Belgisch Limburg, Antwerpen en Nederlands Brabant. "Op dit moment kan de machine nog maar 500 kilogram gras per uur verwerken, maar we willen toch wel naar 8.000 kilo per uur gaan", aldus Delanoeije. "Tijdens de testfase proberen we alle verschillende soorten grassen uit."



Het project wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en ontvangt een subsidie van de provincie Antwerpen, maar is momenteel nog op zoek naar bijkomende financiering. Meer informatie over het project op www.grensregio.eu.