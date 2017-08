Natuurpunt laat 300 ganzen vergassen: "Dit is de weg van het minste kwaad"

Ooit zijn ze als sierdier ingevoerd na Wereldoorlog II, maar intussen hebben Canadese ganzen zich stevig voortgeplant en zorgen ze voor ernstige schade aan onze ecosystemen. Het is niet uitzonderlijk dat de populatie dan een afslankingsoperatie ondergaat om zowel boeren als natuur te beschermen, maar in Limburg werd daarbij een opvallende methode gebruikt. Zo’n 300 van de dieren werden aan het Schulensmeer tijdens de rui samengedreven en gedood via vergassing.

Op sociale media krijgt Natuurpunt, beheerder van de natuurgebieden, de wind van voor. Vooral de jagersgemeenschap maakt zich kwaad dat ze de ganzen niet mocht schieten. "Die vraag is inderdaad door hen gesteld, maar in overleg met onder andere het Agentschap Natuur en Bos is gekozen voor de meest pijnloze weg. Uit onderzoek bleek dat toediening van gas", vertelt woordvoerder van Natuurpunt Hendrik Moeremans.

De Vlaamse jagersvereniging Hubertus kan zich niet verzoenen met de manier waarop de ganzen weerloos worden afgevangen. "Dit stuit ons ethisch tegen de borst en neigt bijna naar een industrieel proces", vindt Jochen Hermans, voorzitter van de Limburgse afdeling. "Een jager gedraagt zich daarentegen volgens de regels van de weidelijkheid: respect voor de natuur en een selectie op basis van overschot, waarbij het vlees niet wordt verspild, maar geconsumeerd."

Bij Natuurpunt vermoeden ze echter dat er vooral een recreatieve agenda meespeelt in de frustratie van de jagers. "De jagers willen de ganzen buiten de periode van de rui schieten. De kans dat je een vliegende gans na één schot pijnloos neerlegt is bij zeer klein en dan blijft zo'n gans nog maanden met de wonde achter", zegt Moeremans. "In dit soort kwesties proberen we altijd de weg te zoeken van het minste kwaad. Bij everzwijnen werken we bijvoorbeeld wél samen met geweide jagers."