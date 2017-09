Nathalie De Deken (34) uit Grobbendonk al een week vermist

Nathalie De Deken is voor het laatst opgemerkt in het weekend van 26 en 27 augustus. Ze is vermoedelijk met haar fiets, een zwarte mountainbike, vertrokken vanuit haar woonplaats in de Oudstrijdersstraat in Grobbendonk. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De Deken is ongeveer 1m50 à 1m60 groot en struis gebouwd. Ze heeft korte donkerbruine haren. Ze draagt meestal een driekwartsbroek. Aan Nathalie wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om haar familie gerust te stellen.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email opsporingen@police.belgium.eu.