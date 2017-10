Natalia over samenwerking met Shaggy:"Ik stond toen echt op ontploffen"

Evi Hanssen presenteert elke zaterdagochtend het radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze een bekende gast uitnodigt aan haar ontbijttafel.

Deze ochtend schoof zangeres Natalia mee aan tafel, samen met haar hondje Sammy. Evi had het in een openhartig gesprek met de zangeres over het leven in het buitenland, vriendschap én over haar samenwerking met internationale artiesten, zoals Lionel Richie, En vogue én Shaggy. De samenwerking met Shaggy in 2008 verliep niet volledig vlekkeloos bekende Natalia. De Amerikaanse- Jamaicaanse zanger Shaggy zag het niet zitten dat Natalia een stuk van 'Boombastic' zou zingen:"Alles was klaar, we hadden de setlist gemaakt, de kleren waren in orde, maar drie dagen voor de show komt Shaggy repeteren en zei: "No, we can't do that, that's a machismo song, a guy song". Ik had toen zoiets van "nee, je hebt dat vooraf gekregen, wij zijn hier gelijken op het podium, wij moeten hier allebei even hard werken en je had de kans om het te laten weten dat je het niet wou doen. Ik was toen razend, niet omdat hij het niet tof vond, maar omdat hij het vooraf niet had laten weten, dan hadden we de show kunnen aanpassen. Jan Van Esbroeck (van het Sportpaleis) en Bob Savenberg hebben mij dan wijselijk mee naar boven genomen om te praten, want ik stond toen op ontploffen.

Tijdens de eerste twee shows heeft hij toen wel een beetje een air gehad, hij keek niet in mijn ogen en wij zongen een duet hé, ik had toen zoiets van: hallo, hier sta ik! En dan zijn we een avond gaan stappen met En Vogue en Shaggy en toen heb ik hem erover aangesproken en hebben we een heel goed gesprek gehad en sindsdien klikte dat heel goed".



