Naar Thailand gevluchte cannabissmokkelaar veroordeeld tot vijf jaar cel

Via zijn stripclub, waar ook drugs verhandeld werden, kwam de Limburger in contact met enkele Ierse importeurs van drugs. Zij haalden hem over om verschillende transporten van cannabis naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk op te zetten. In zijn organisatie zat echter ook een undercoveragent, die van hem de opdracht kreeg om een loods te huren in Dilsen-Stokkem waar de drugs in vrachtwagens verstopt werden.



Bij een inval in de loods in 2008 werd 30 kilogram cannabis en 8 kilogram heroïne in een vrachtwagen gevonden. Zelf was de Limburger ondertussen al naar Thailand gevlucht, nadat hij vernomen had dat de politie van plan was om de loods binnen te vallen. Bij een huiszoeking bij de man thuis werd nog eens 30 kilogram cannabis gevonden. In loodsen in Brecht en Heist-op-den-Berg trof de politie nog plantages aan met in totaal 2.200 planten. In 2012 werd hij bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en een boete van 11.000 euro. De winst van 500.000 euro werd toen ook verbeurd verklaard.



Door een aanpassing van de incriminatieperiode en omdat hij niet betrokken was bij de plantage in Heist-op-den-Berg is de man nu opnieuw veroordeeld tot een lichtere gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 5.500 euro. De verbeurdverklaring werd ook met de helft verminderd.