Na pestfilmpje: minderjarige pesters naar gesloten instelling, meerderjarige aangehouden

Verschillende media verspreidden vandaag een filmpje waarop te zien is hoe een 13-jarige jongen wordt gewurgd, bewusteloos valt en later in het water wordt geduwd. De feiten deden zich voor aan de oevers van Nete in de buurt van Lier.

De pesterijen werden gefilmd door de daders zelf, zegt het Antwerpse parket. De drie verdachten werden geïdentificeerd en opgepakt. Twee zijn minderjarig, zij werden in een gesloten instelling geplaatst.

De meerderjarige dader is door de onderzoeksrechter aangehouden wegens foltering en opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige.