N-VA wil alleen nog maar ledlampen voor openbare verlichting

Vlaanderen telt ongeveer 1,5 miljoen 'lichtpunten' op de openbare weg. "80 procent van de openbare verlichting staat op gemeentewegen en -pleinen, die beheerd worden door de steden en gemeenten. Zij staan dus in voor het jaarlijkse kostenplaatje", zegt Gryffroy. Dat kostenplaatje bedraagt volgens de volksvertegenwoordiger 128 miljoen euro, waarvan 104 miljoen euro aan energiekosten.



Daarom stellen Gryffroy en Nevens voor om alle 'oranje lampen', die overigens vanaf 2020 niet meer worden geproduceerd, te vervangen door ledverlichting. "De omschakeling zelf vergt van de steden en gemeenten een totale investering van rond de 450 miljoen euro, een immens bedrag. We willen hen dan ook de nodige instrumenten aanreiken om die transitie te kunnen inzetten", zegt Nevens.



Goed voor portemonnee en milieu

Concreet denken de N-VA'ers aan een samenwerking met een private partner, die de installatie, de uitbating en het onderhoud op zich zal nemen voor een vast bedrag. "Iedereen wint hierbij: de gemeente vermindert zijn uitgaven en de Vlaming krijgt moderne technologie in zijn straat", luidt het.



Een overschakeling naar ledverlichting zou niet alleen kostenbesparend zijn, maar levert ook een ecologisch voordeel op, omdat ledlampen zuiniger zijn en langer meegaan, benadrukken de volksvertegenwoordigers. Daarnaast is het ook makkelijker om ledverlichting te sturen. "De verlichting dimmen en zelfs doven in functie van een bepaald tijdsprogramma of in functie van beweging: het is allemaal mogelijk."