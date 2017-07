N-VA-parlementslid Piet De Bruyn trouwt op Vlaamse feestdag met vriend

.@PietDeBruyn stapt op deze Vlaamse feestdag in het huwelijksbootje met z'n partner. Dirk Claes voltrekt het huwelijk pic.twitter.com/C1l9jPnDpZ — ROB-tv(@ rob_televisie) 10/07/17 02:00

Dat De Bruyn en D'haese kozen voor de Vlaamse feestdag om te trouwen is niet toevallig. Beide mannen stammen immers uit Vlaams-nationalistische families en zowel de ouders als de grootouders van D'haese trouwden in het verleden om die reden op 11 juli. De ouders van beide heren waren op de plechtigheid aanwezig en reageerden voor de camera's van ROB-tv heel tevreden met de keuze van hun zoons.



Woordvoerder

De Bruyn was van 2004 tot 2007 woordvoerder van N-VA. Eind 2004 kwam hij voor de kieskring Vlaams-Brabant in het Vlaams parlement terecht als opvolger van Trees Merckx-Van Goey. In 2009 werd hij niet herverkozen en werd hij woordvoerder van Vlaams minister Philippe Muyters.



Van 2010 tot 2013 zetelde hij in de senaat ter vervanging van Kim Geybels, waarna hij de Senaat verliet om Mark Demesmaeker op te volgen in het Vlaams parlement. Ook na de verkiezingen van 2014 bleef hij Vlaams volksvertegenwoordiger en werd hij ook deelstaatsenator.