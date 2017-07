N-VA Haaltert reageert "vol ongeloof" op 4e onbestuurbaarheidsverklaring

De politieke impasse in Haaltert escaleerde vorig jaar, toen 2 leden van coalitiepartner Open & Liberaal samen met CD&V en Centrumlijst VLD de gemeente een eerste keer onbestuurbaar verklaarden. Verschillende bemiddelingspogingen van Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers volgden. In november van 2016 en in maart van 2017 werd de gemeente nogmaals onbestuurbaar verklaard, maar de Raad van State oordeelde begin deze week dat Haaltert niet structureel onbestuurbaar is. Ze verwijst in haar arrest naar het bemiddelingsverslag van de gouverneur. Daarin wordt verwezen naar schepen Gina Verbestel (Open en Liberaal), die "los van de inhoud geen agendapunten goedkeurt om alzo (verder) de onbestuurbaarheid van de gemeente te bestendigen".



We stellen "vol ongeloof" vast dat er een nieuwe onbestuurbaarheidsverklaring op komst is, klinkt het bij de N-VA van burgemeester Veerle Baeyens. "CD&V spreekt van een verschil in visie, maar geeft niet aan over welk verschil het gaat." De partij spreekt van politiek opportunisme en beklemtoont dat ze "een en ondeelbaar" is met coalitiepartner Sp.a.