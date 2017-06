MR-voorzitter legt voorwaarden voor mogelijke coalitie met cdH op tafel

Nadat het cdH vorige week de stekker uit de regeringen met de PS trok, is cdH-voorzitter Benoît Lutgen op zoek naar mogelijkheden om nieuwe regeringen op de been te brengen. Veel voortuigang is er nog niet geboekt.



Vandaag gaat MR-voorzitter Olivier Chastel voor een tweede keer op de koffie bij Lutgen. "Ik kom een aantal accenten en eisen voorstellen die wij graag willen doordrukken", aldus Chastel bij zijn aankomst aan het parlement van de Franse Gemeenschap. "Enkel op voorwaarde dat er tegemoet wordt gekomen aan die accenten zullen we verdere stappen zetten in de vorming van eventuele meerderheden."



Naast het luik rond beter bestuur zouden de Franstalige liberalen onder meer eisen op tafel leggen rond de geplande onderwijshervorming en rond arbeidsmarktmaatregelen. In Brussel dringt de MR aan op een versterking van de steunmaatregelen voor bedrijven en op huisvestingsmaatregelen die de stadsvlucht van Brusselaars moeten helpen tegengaan.



Alle eisen samen zouden op een dubbele pagina zijn samengevat.



"Het is een belangrijk vergadering die we ook goed hebben voorbereid. We zijn klaar om een ernstige discussie te voeren om te zien of het cdH klaar is om op een andere manier aan politiek te doen dan de politiek van het verleden", aldus Chastel.