MR onder druk om ook cumulverbod in te voeren

Het cumulverbod dat bij de PS in de stijgers staat, verhoogt de druk op de MR om eveneens overstag te gaan. Of dat hoopt toch Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi, die de Franstalige liberalen oproept om hun parlementsleden te verbieden nog tegelijk burgemeester of schepen te zijn. In één adem vraagt ze de MR ook enkele andere 'probleemgevallen' aan te pakken, zoals het burgemeesterschap van de in opspraak gekomen Armand De Decker.

PS-voorzitter Elio Di Rupo kondigde vandaag een statutair congres aan waar het cumulverbod zal worden ingevoerd vanaf 2018. De schandalen aan de top van Samusocial brachten de bal aan het rollen, met als finale duwtje het protest van de PS-jongeren. De socialisten volgen daarmee het voorbeeld van Ecolo, dat haar kans ruikt om ook de MR mee in het bad te trekken.



"Het volstaat niet dat alleen de PS deze beslissing neemt. Ik heb MR-voorzitter Olivier Chastel zich terecht verontwaardigd zien tonen over de positie van Yvan Mayeur", aldus Zakabi. "Ik richt me dan ook tot hem: enkele maanden geleden hebben de drie traditionele partijen overleg gepleegd om tot een decumul te komen in het Waals parlement. Maar ze zijn op hun stappen moeten terugkeren. Ik hoop dat ze vandaag alsnog een akkoord kunnen vinden", zei ze op Bel-RTL.



De MR heeft zich echter steeds verzet tegen de maatregel. Kamerfractieleider Denis Ducarme noemde het cumulverbod vorige week nog "een slecht goed idee". Volgens hem hebben parlementsleden lokale voeling nodig om beter werk te kunnen leveren.