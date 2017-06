In Wijnegem is vanavond een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Dat is vernomen bij de Antwerpse brandweer.

Een motorrijder raakte omstreeks 22.45 uur onder een stilstaande trailer terecht. Hij overleefde het ongeval niet. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Bij de aanrijding ontstond ook een brand, maar die raakte snel geblust.