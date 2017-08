Moslims ontkennen berichten over 'extremistische kleuters' in Ronse: "Hier lopen geen radicalen rond"

Meisjes die weigeren om jongens een hand te geven in de kleuterklas, of niet naar school komen op vrijdag, om godsdienstige redenen. De observaties uit een intern document van de Dr. Ovide Decroly-school zijn hard aangekomen bij de moslims in Ronse.

"Het is geweten dat ze in die school overdrijven", zegt een jonge islamleraar in de Al Forkan-moskee in Ronse. Het gebedshuis zit weggedoken in een rijhuis in de Spinstersstraat, tegenover de oude textielfabriek, in het hart van een arbeiderswijk uit de vorige eeuw.