Moslimexecutieve volgt voorbeeld van buitenland: "Sommige moskeeën zijn al vervrouwelijkt"

Er moeten vrouwelijke predikers komen. Zo spreekt de Moslimexecutieve, die volgens verschillende bronnen onder het voorzitterschap van Salah Echallaoui een professionelere koers lijkt te varen, zich uit voor een vervrouwelijking binnen de islam. Zij zullen mogen preken, lesgeven en jongeren bijstaan. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) spreekt tegenover deze krant alvast van een belangrijke modernisering. "Er is drie weken geleden op hun initiatief gesproken over het ontstaan van een vrouwelijke dienaar. Het is deze eerste keer dat zij naar ons toe pleiten voor een vervrouwelijking."

Echallaoui ijvert voor een modernisering van de islam en liet eerder in deze krant al duidelijk verstaan dat vrouwen een grotere rol moeten krijgen.