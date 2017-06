Moord had mogelijk twee maanden eerder al gepleegd moeten worden

Door de plotse terugkeer van Stijn Saelens zocht André Gyselbrecht op 10 november 2011 opnieuw contact met tussenpersoon Pierre Serry. "Hij beweert dat hij toen geen opdracht heeft gegeven, maar dat hij zich wel moest klaarhouden." In ieder geval heeft Serry enkele dagen later vooral via sms meermaals contact gehad met Antonius van Bommel. Wellicht hebben ze mekaar dan ook ontmoet aan de McDonalds in het Nederlandse Veldhoven. Volgens een goede vriend was dat een vaste afspraakplaats van de Eindhovense huurmoordenaar. "De dag na al die contacten zien we dat André Gyselbrecht al om 8.15 uur belt naar Pierre Serry", merkt David Roelant op.



Op 19 november 2011 wordt het nummer van Van Bommel de eerste keer opgepikt door een Belgische gsm-mast. "Pierre Serry is voorgereden om hem de weg tot aan de chalet te tonen. Van Bommel is de enige persoon die hij persoonlijk heeft ontmoet, maar er was wel altijd een chauffeur bij." Franciscus Larmit zag hij pas in 2016 voor het eerst, naar aanleiding van de reconstructie. Larmit verklaarde daarover dat hij zijn oom vijf of zes keer tot aan een bepaalde rotonde in Aalter voerde. "Het langste dat hij ooit heeft moeten wachten was twee à drie uur, maar op 21 november zaten ze toch zeker vijf of zes uur in de streek." Van Bommel verkende op dat moment wellicht de buurt van het kasteel in Wingene.



De telefonische contacten tussen Serry en Van Bommel bleven in die periode frequent. De speurders sluiten ook niet uit dat ze elkaar ook nog ontmoet hebben op een snelwegparking in Ranst. André Gyselbrecht werd veel meer op de hoogte houden dan hij toegeeft. "Volgens Serry was het minstens wekelijks, maar hier zien we dat het zelfs bijna dagelijks is."



Op 24 november 2011 zit de gsm van Antonius van Bommel al in de vroege ochtend onder de gsm-masten in de streek van Aalter en Wingene. Onderzoeksrechter Koen Wittouck merkte op dat Stijn Saelens de volgende dag aan een reis naar India en Hawaï zou beginnen. "We kunnen niet uitsluiten dat Antonius van Bommel die dag met een welbepaald doel naar de streek van Wingene is gekomen." De onderzoeksrechter suggereerde met andere woorden dat het mogelijk de bedoeling was om die dag de moord al te plegen. Uiteindelijk werd Stijn Saelens pas op 31 januari 2012 van het leven beroofd.



Ondertussen was er tegen Saelens een onderzoek naar incest hangende. Op 16 november gaf onderzoeksrechter Vandeputte onder andere de opdracht aan de politie om Stijn Saelens te seinen. Volgens Koen Wittouck is het vrij logisch dat die seining uiteindelijk nooit gebeurde. "Door de maatregelen van de vrederechter en zijn verblijf in het buitenland was er geen acute dreiging meer."