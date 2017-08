Mogelijk ligt er ook in uw tuinhuis fipronil

De eiercrisis dijt uit als een olievlek. Dat België, Nederland, Duitsland en ook Frankrijk getroffen zijn, wisten we al. Maar daar houdt het niet op. Het Verenigd Koninkrijk meldt dat er 700.000 ‘besmette’ eieren zijn geïmporteerd. In Denemarken gaat het om 20 ton ei, ook in Slowakije, Oostenrijk en Roemenië zijn er fipronileieren gevonden. In totaal zijn er 17 landen getroffen: naast 15 uit de EU ook Zwitserland en Hongkong, laat de Europese Commissie weten.

En nu blijkt dat het goedje misschien ook onder particulieren is verspreid. Dat werd woensdag duidelijk na een huiszoeking bij dierenkliniek Venhei in Kasterlee.