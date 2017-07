Familiedrama in Anzegem: twee kinderen en meerderjarige komen om

De feiten speelden zich dinsdagavond af in Ingooigem, deelgemeente van Anzegem. In het belang van het onderzoek en uit respect voor de nabestaanden kan het parket voorlopig niet verder communiceren over wat er zich afspeelde. Er is een onderzoeksrechter aangesteld en het gerechtelijk onderzoek loopt. Het parket geeft morgen meer duidelijkheid.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.