Moeder probeert ontvoerde dochter Yasmine (3) te bevrijden uit jihadistenkamp

Op 27 mei dit jaar verspreidde Child Focus een opsporingsbericht voor de 14-jarige Firdaous B.S. uit de Brusselse gemeente. De tiener vertrok woensdag naar haar school in Sint-Joost-ten-Node, maar kwam daar nooit aan. Het gerecht hield meteen rekening met de mogelijkheid dat ze naar Syrië was vertrokken. De autoriteiten vreesden al maanden dat het meisje, wiens oudere zus Yousra B.S. al in Syrië had verbleven, naar het kalifaat wilde. De politie had haar identiteitspapieren in beslag genomen, zodat ze de grens niet over kon. De dag dat Firdaous verdween, arresteerde de politie zus Yousra. Vermoedelijk omdat zij iets te maken had met de vlucht van haar jongste zusje, al is dat nooit formeel bevestigd.



Datzelfde weekend plaatste ook Hajar, de moeder van kleine Yasmine Atid (3), een zelfgemaakt opsporingsbericht op sociale media. Haar ex-man en voormalig gedetineerde Mehdi Atid had zijn enkelband losgepeuterd en was spoorloos verdwenen, samen met hun dochter Yasmine. Atid had een tijdje in de gevangenis gezeten en stond ten tijde van de ontvoering onder elektronisch toezicht. Hij radicaliseerde in de gevangenis en wilde naar verluidt niet dat zijn dochter "zou opgroeien tussen de ongelovigen". Hij werd voor het laatst gezien in gezelschap van een onbekende vrouw in een boerka.



Verdwenen Atid in gezelschap van zwangere Firdaous

De mysterieuze gesluierde vrouw in het gezelschap van Mehdi Atid blijkt niemand minder dan de 14-jarige Firdaous. Ze zijn er volgens verschillende bronnen in geslaagd om een jihadistenkamp te bereiken in Turks-Syrische grensgebied. Firdaous is in verwachting van het kind van Atid. Ze zou momenteel hoogzwanger zijn, wat betekent dat ze ten tijde van haar vlucht al vier maanden zwanger geweest moet zijn van de geradicaliseerde ex-gevangene.



Hoe Atid en Firdaous erin geslaagd zijn om tot aan de Syrische grens te raken, is niet helemaal duidelijk. Een bron dichtbij het onderzoek vertelt dat ze de reis op zijn minst voor een groot deel per bus aflegden. Mogelijk hebben ze zo identiteitscontroles weten te omzeilen. Firdaous zou volgens welingelichte bron een vals paspoort gebruikt hebben.



Locatie van Yasmine bekend

Yasmines moeder Hajar is recent naar Turkije afgereisd om haar dochter te zoeken. De eerste poging leverde niets op. Met de hulp van activist Bahar Kimyongur, die afkomstig is uit de regio, kon ze de kleuter toch lokaliseren. Ze blijkt met haar vader en Firdaous te verblijven in het kamp van een jihadistische militie, die banden heeft met terreurgroep Al-Qaida.



Ze zouden zijn geronseld door de Frans-Senegalese jihadist Omar Diaby - alias Omar Omsen. Die leidt een militie in Syrië die al verschillende namen droeg, maar vaak wordt aangeduid als de 'Katibat des Français' - waarbij 'katibat' brigade betekent. Die brigade van Omsen leunde in het verleden aan bij Jabhat An-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaida. Intussen is de groepering officieel van Al-Qaida losgekoppeld.



Hashtag #FreeYasmine

Moeder Hajar betaalde al duizenden euro's aan tussenpersonen in de hoop dat die haar met haar ontvoerde kind zouden herenigen. Tevergeefs. "De Belgische en Turkse autoriteiten hebben haar volledig in de steek gelaten", zegt activist Bahar Kimyongur. "We proberen zoveel mogelijk druk te zetten op verschillende (overheids)instanties om in actie te komen. We moeten er alles aan doen om Yasmine, een onschuldig slachtoffer, terug te halen." Onder de hashtag #FreeYasmine proberen ze op sociale media druk uit te oefenen om de terugkeer van het driejarig meisje te bespoedigen.