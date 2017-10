Vandeurzen neemt maatregelen in woonzorgcentra, Groen wil winsten wettelijk beperken

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een plan klaar met acties om de zorg in woonzorgcentra te kunnen verbeteren. Dat zegt hij naar aanleiding van de Pano-reportage op Eén, die gisteravond schrijnende toestanden in de commerciële woonzorgcentra blootlegde. Oppositiepartij Groen wil nog verder gaan, en de winsten in rusthuizen wettelijk beperken.

Reporter Lien Nasser werkte tien weken als vrijwilliger in zeven commerciële rusthuizen in Vlaanderen. Haar reportage legde erbarmelijke omstandigheden bloot. Dat komt veelal door een personeelstekort. De bejaarden voelen zich vaak eenzaam en hebben moeite om zich aan te passen aan het dagschema dat hen opgelegd wordt. Bovendien zijn de maaltijden ondermaats en bestaat het risico op ondervoeding.

Minister Vandeurzen benadrukt na de reportage dat er binnen de commerciële woonzorgcentra ook veel goede voorbeelden bestaan, maar zegt "dat we niet blind mogen zijn voor de structurele problemen van de sector". Daarom heeft hij een korte- en langetermijnplanning uitgewerkt. Die ligt momenteel ter bespreking voor bij de Vlaamse regering.

Protocolakkoord

De regering heeft de jongste jaren stevig geïnvesteerd in de ouderenzorg en zal ook blijven investeren, aldus Vandeurzen. Prioriteit daarbij is te investeren in extra personeel om de zorgzwaarte aan te kunnen.



Inmiddels is er ook al overleg gepleegd over acties die moeten ondernomen worden om een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te verzekeren. "In samenspraak met de sector zullen we spoedig een ontwerp maken om het woonzorgdecreet hiertoe aan te passen", zegt de minister. "Er moet meer bestuurlijke en financiële transparantie komen, maar ook een financieringssyteem dat meer afgestemd is op de zorgzwaarte en zorgnoden van de bewoners."



De minister wil een protocolakkoord afsluiten met wederzijdse engagementen. De afstemming van de personele normen op de toenemende zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra zal daarin een prioriteit zijn. Andere belangrijke aspecten zijn onder meer een meerjarenplanning- en begroting voor het wegwerken van verschillen in de financiering van de zorgzwaarte, de verdere uitbreiding van het aanbod periode 2020-2025 en de implementatie op termijn van persoonsvolgende financiering.

Groen: "Wettelijke grenzen op winsten"

Volgens oppositiepartij Groen horen beursgenoteerde bedrijven niet thuis in de zorg. De partij wil dat er een grondig debat komt over de commercialisering van de zorg, de personeelsnormen in alle rusthuizen en de rol van de zorginspectie.



"Er zijn tal van ondernemers die zorg aanbieden met hart en visie. Maar beursgenoteerde bedrijven die rusthuizen verhandelen alsof het om yoghurtpotjes gaat, horen niet thuis in de zorg. Wanneer enkel winst het doel is, vertaalt zich dat naar de kwaliteit van de zorg", zegt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.



Groen stelt daarom voor wettelijke grenzen op winsten te zetten. Een sociaal rendement voor ondernemers die zorgkwaliteit vooropstellen kan, maar miljoenenwinsten maken door te besparen op essentiële onderdelen van goede zorg zoals gezonde voeding, is onaanvaardbaar.

De lage personeelsnormen zijn bovendien een probleem in alle rusthuizen, aldus Van den Brandt. "Een rusthuis dat voor een nachtdienst twee mensen inzet voor 60 ouderen is vandaag 'wettelijk in orde'. Dan weet je toch dat er iets schort aan de wet. Personeel in rusthuizen werkt zich vandaag de ziel uit het lijf, maar heeft veel te weinig tijd. De Vlaamse regering moet de normen verstrengen en meer middelen vrijmaken om extra personeel naar de rusthuizen te leiden."

'Een rusthuis dat voor een nachtdienst twee mensen inzet voor 60 ouderen is vandaag wettelijk in orde. Dan weet je toch dat er iets schort aan de wet'

Het nieuwe decreet voor de zorginspectie dat op dit moment voorligt in het Vlaams parlement is volgens Groen een gemiste kans. "De Vlaamse regering geeft de inspectie niet de bevoegdheid om de concerns van rusthuizen te controleren. Terwijl ze net daar controle kan krijgen op deze uitwassen. We hopen met Groen dan ook echt dat deze reportage de regering de ogen kan openen. Er moet nu werk gemaakt worden van zorg die om mensen draait."