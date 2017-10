Miljonairsdochter die tweeling wilde vermoorden gaat in beroep tegen 14 jaar cel

Gram was in de nacht van 27 op 28 september 2015 met twee messen naar de slaapkamer van haar dochters geslopen. Ze bracht één van de meisjes een snijwonde van 15 centimeter toe aan de keel. Haar zus kon het mes afnemen, nadat haar moeder ook haar nog had proberen te steken.



De Kipling-erfgename verklaarde dat ze zelfmoord wilde plegen. Ze wilde haar dochters meenemen, zodat ze niet zonder moeder moesten opgroeien. De vrouw zat drie maanden in voorhechtenis en werd daarna psychisch begeleid.



Haar advocaat had begrip gevraagd voor de vele tegenslagen die ze in haar leven al te verwerken had gekregen, zoals de dood van haar moeder, een mislukt huwelijk en een aanslepende depressie. Hij had voor een straf volledig met uitstel gepleit, gekoppeld aan voorwaarden, zodat ze haar behandeling kon verder zetten.