Michel en acht collega's steken koppen bij elkaar over EU na brexit

Was er dinsdagavond niet de mislukte aanslag geweest in Brussel-Centraal, dan had zowat de hele week van Michel in het teken gestaan van Europa. Maandag zagen de Benelux-leiders hun collega's van de Visegradlanden in Warschau, woensdag volgde Den Haag en donderdag en vrijdag is het Europese top in Brussel.



De sfeer op het Binnenhof was opvallend gemoedelijk. Tegen de wachtende journalisten grapte Rutte dat hij zijn Europese collega's had opgetrommeld om druk te zetten op de aanslepende Nederlandse formatiegesprekken, luttele seconden voor een uitgelaten Luxemburgse premier Xavier Bettel hem als eerste breed glimlachend in de armen viel.



Of het dan vooral van belang was om nieuwe vrienden te maken, zo wilde de Nederlandse pers weten. "Belangrijk is om veel gesprekken te hebben, met iedereen. De brexit heeft belangrijke gevolgen, ook voor de machtsbalans in Europa. We moeten er dus voor zorgen dat het een normale reflex is om elkaar snel te horen", zo verwoordde Rutte het.