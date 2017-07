Meester Bruno Dayez wil proberen de omstandigheden voor Dutroux in de cel te verbeteren, maar onderzoekt ook hoe hij hem vrij kan krijgen. "Hem vrij op straat laten lopen is moeilijk, want de eerste de beste zou hem kunnen elimineren", aldus Dayez.



De advocaat stelt 2021, wanneer Dutroux 25 jaar vastzit, als streefdatum.