Mensensmokkelaars krijgen 37 maanden cel

De bal ging eind augustus 2016 aan het rollen door een tip van de Britse politie. Ze lichtten de Belgische politiediensten in van het feit dat twee in Engeland wonende Albanezen bezig waren met mensensmokkel in Veurne. Nabij het industrieterrein van Veurne bleken inderdaad 13 Albanese vluchtelingen op een vrachtwagen te zijn verstopt. De smokkelaars hadden een Turkse chauffeur ingeschakeld om hun illegale landgenoten naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. De Turkse vrachtwagenchauffeur werd uiteindelijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar.



Tijdens het onderzoek kwam ook een Gentse Albanees in het vizier. In zijn woning werd onder andere een tiental matrassen aangetroffen. De beklaagde legde uit dat hij zijn landgenoten louter om humanitaire redenen een slaapplaats bezorgd had. Hij werd echter tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor mensensmokkel.