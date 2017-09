Meisje (11) geplaatst bij volwassen patiënten: "Dit kan blijvende schade aanrichten"

Wat doe je als je een suïcidaal meisje van 11 jaar oud op een dak ziet staan? In Eeklo, in het observatie- en behandelingscentrum De Waai, bleek het maandagavond een trieste realiteit. Het centrum dat jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen opvangt, zag zich genoodzaakt de hulpdiensten op te bellen. Ook het parket werd ingeschakeld. Samen beslisten ze om het meisje van het centrum naar de psychiatrische afdeling van het universitair ziekenhuis in Gent over te brengen. Een collocatie of gedwongen opname bleek daar na een onderzoek de beste piste.

Alleen: in het geval van een minderjarige is zo'n gedwongen opname een erg moeilijke piste.