Meer dan één zelfdoding per maand in de Belgische gevangenissen

Gemiddeld vindt er meer dan één zelfmoord per maand plaats in de cel. En mogelijk gaat het nog om een onderschatting, want sommige zelfdodingen kunnen als ongeval in de statistieken komen (bijvoorbeeld een overdosis).



Een vijfde van alle zelfmoorden gebeurt binnen de eerste maand na opsluiting in de gevangenis. "De overgang van de vrije samenleving naar de gevangenis valt de meeste gevangenen zwaar. Ze verliezen plots hun vrijheid, maar ook sociale ondersteuning", legt onderzoeker Louis Favril uit.



Opvallend is ook dat een op de tien zelfdodingen plaatsvindt in een veiligheids- of isolatiecel. Dat komt omdat de gevoelens van angst en depressie in afzondering vaak extra versterkt worden, wat het risico op zelfdoding verhoogt.



Er bestaan nog geen overkoepelende richtlijnen over zelfmoordpreventie in de gevangenissen, zegt de VRT-nieuwsredactie.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.