Meer dan 4 miljoen illegale sigaretten aangetroffen

Het onderzoek startte acht maanden geleden in de regio van Luik door de douane van Grâce-Hollogne. Samen met hun Brusselse collega's gingen ze vorige maand over tot een inval in Zellik. Geen gemakkelijke opdracht gezien de criminele organisatie achter de sigaretten meermaals extreem snel verhuisde.



In Zellik werden uiteindelijk vier Litouwers aangetroffen die ondervraagd werden en bij een eerste controle van het gebouw werden al snel één miljoen sigaretten aangetroffen. Bij een meer grondige controle werd een valse wand aangetroffen met daarachter nog eens 3.320.000 sigaretten.



Er zijn sterke aanwijzingen dat de sigaretten illegaal vervaardigd werden, maar de locatie daarvan is voorlopig nog niet gevonden. Naast de sigaretten werden ook voertuigen, geld en een dertigtal gsm's in beslag genomen. Samen met Litouwse diensten wordt het onderzoek naar de bende voorgezet en zal onder meer ook het gsm-verkeer worden onderzocht.



De Belgische staat zou door ontdoken rechten zoals accijnzen, btw en douane, in totaal 1.400.000 euro hebben misgelopen. De geldboete wordt geraamd op een bedrag dat schommelt tussen ze de 7 en 14 miljoen euro.

