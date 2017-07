Meer dan 230.000 bezoekers in Brussel voor nationale feestdag zonder incidenten

Meer dan 230.000 mensen hebben gisteren in Brussel deelgenomen aan de activiteiten voor de nationale feestdag. Dat meldt Ilse Van De Keere, woordvoerster van de Brusselse lokale politie. Noemenswaardige incidenten zijn er niet geweest, aldus nog de politie. Volgens Rode Kruis-woordvoerster Nancy Ferroni hebben 143 mensen verzorging gekregen in de verschillende eerste-hulpposten in de feestenzone, terwijl twaalf personen overgebracht werden naar het ziekenhuis. Het ging vooral om mensen met een zonnesteek, maar één persoon had naar alle waarschijnlijkheid een breuk opgelopen.

Het vuurwerkspektakel lokte gisterenavond nog ongeveer 30.000 kijklustigen, aldus nog de politie. 25.000 van hen konden het vuurwerk bekijken vanop het Paleizenplein maar daarmee was de maximale capaciteit van het plein bereikt. Dat werd dan ook afgesloten. De overige 5.000 toeschouwers konden het kleurrrijke spektakel bewonderen vanop het Koningsplein.