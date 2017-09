Meer dan 2.000 geradicaliseerde moslims in België

Volgens de Kerckhove is het probleem hoe te bepalen wie van hen ook potentieel gevaarlijk is. Hij betwijfelt ook of ze gederadicaliseerd kunnen worden. "Iemand die zeer radicaal is, zal bij zijn ideeën blijven. Wat je wel op zijn minst moet proberen te verkrijgen, is dat de persoon geen geweld gebruikt om die ideeën te verwezenlijken."



De Kerckhove vindt dat daar meer op ingezet moet worden in de Europese lidstaten. Zo heeft België wel een programma in de gevangenissen, maar niet in de samenleving daarbuiten. Ook pleit hij voor universitaire imamopleidingen in ons land en het mogelijk maken van een Europese islam.