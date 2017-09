Meer aandacht voor psychisch welzijn bij jongeren: "Het wordt steeds moeilijker om te zeggen: met mij gaat het even niet goed"

'Iedereen vertelt wat er goed en leuk gaat in zijn of haar leven. Het wordt steeds moeilijker om te zeggen: met mij gaat het even niet goed'

Vandeurzen lijkt hen nu tegemoet te komen. De minister laat via zijn woordvoerder weten dat er vanaf 1 januari 2018 één miljoen euro extra in het programma vroegdetectie en -interventie geïnvesteerd zal worden, bovenop de al voorziene 1,3 miljoen.

Dat geld zal gaan naar het tijdig opsporen van stoornissen. Dat is ook essentieel, zo bevestigt wetenschappelijk onderzoek. Vandeurzens woordvoerder: “Ongeveer 50 procent van de psychische stoornissen bij volwassenen vangt aan voor de leeftijd van 14 jaar, en tot 75 procent voor het 25ste levensjaar. Het spreekt voor zich dat de psychische gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen dan een centrale pijler is van het geestelijke gezondheidsbeleid in Vlaanderen.”

Er komt nog meer. De minister zal in het najaar een campagne lanceren “die specifiek zal inzoomen op de geestelijke gezondheid van jongeren en hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen”. Over de uitwerking van de campagne is nog niets bekend.

Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad, juicht de initiatieven toe. Voor de oorzaken van de welzijnsproblemen bij de jeugd wijst hij onder meer naar sociale media. “Iedereen vertelt wat er goed en leuk gaat in zijn of haar leven. Het wordt steeds moeilijker om te zeggen: met mij gaat het even niet goed”, zegt De Smet. “'Mijn lief heeft het uitgemaakt, hoe moet ik daarmee omgaan? Ik heb even geen zin om mensen te zien, is dat oké?' Als samenleving hebben we geen afdoende antwoorden op die vragen.”

De Jeugdraad is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de campagne rond zelfzorg bij jongeren. "We zijn verheugd dat de raad mee wil inzetten op het thema", klinkt het nog bij Vandeurzen.