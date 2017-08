Maureen Vanherberghen presenteert vanaf dit najaar gloednieuw programma op zaterdag bij Qmusic

Het weekend ziet er voortaan iets anders uit bij Qmusic. Zo neemt Maureen Vanherberghen vanaf 2 september 2017 de zaterdagvoormiddag van 10.00 voor 12.00 voor haar rekening. Dat kondigde ze deze ochtend aan bij haar collega-dj's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen. Maureen is geen onbekende bij Qmusic: in 2016 nam ze deel aan de Q-Academy, de radio-opleiding van de zender. Hierna presenteerde ze geregeld 's nachts van 01.00 tot 04.00 en was ze deze zomer te horen tijdens Aftersun (22.00 - 01.00). Op tv is ze onder meer te zien als één van de Helden en in 1000 Zonnen.



Maureen Vanherberghen: "Ik heb er zo veel goesting in om elke zaterdag mijn dag te beginnen in de Qmusic-studio. Samen met de luisteraars wil ik alle stresskes van de week achterlaten en vooral: heel veel goeie muziek draaien. Natuurlijk heb ik wel wat gezonde stress, want bij radio doe je alles letterlijk zelf. Maar ik heb ooit de raad gekregen dat radio maken hetzelfde is als je rijbewijs halen: je leert nog het meeste als je er alleen voor staat. Dus... gewoon gaan denk ik dan!"