Voorbijgangers treffen vrouw met achttien messteken aan op zeedijk in Koksijde

De bloedende vrouw lag even na 6 uur aan een zitbank op de zeedijk in Koksijde. Het slachtoffer woont op het gelijkvloers in een appartementsgebouw tegenover de plaats waar ze werd aangetroffen. Het is voorlopig onduidelijk hoe ze naar buiten is geraakt. Ook in haar appartement werd immers bloed gevonden.





Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet meer in levensgevaar. De precieze omstandigheden van de steekpartij blijven voorlopig onduidelijk. Het gebruikte mes werd bijvoorbeeld nog niet teruggevonden. Daarnaast is de dader nog niet bekend. Haar 31-jarige ex-vriend - eveneens van Marokkaanse nationaliteit - zou wel een mogelijke verdachte zijn.