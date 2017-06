Man sticht brand bij buurman om verkrachting en dood zus te wreken: negen jaar cel

In de nachtelijke uren van 25 november werd brand gesticht in een woning in Bonheiden. De brandweer ontdekte drie brandhaarden: aan een kast, elektrisch vuurtje en oude matras werden aanmaakblokjes voor de barbecue gevonden. De bewoners konden de brand zelf snel blussen maar niets wees naar een mogelijke dader. Iets later kreeg de moeder van Stacy D.C. een telefoontje van haar zoon: hij verontschuldigde zich voor de feiten in Bonheiden en zei dat hij zich van het leven zou beroven aan het graf van zijn zus Olga. De politie kon hem daar aantreffen en voorkomen dat hij tot actie overging.



De man had wraak willen nemen op de buurman die Olga op zesjarige leeftijd had verkracht. Hij stichtte driemaal brand en bleef voor de deur wachten tot hij de garagepoort zag opengaan en besefte dat het koppel het had overleefd. Daarop reed hij naar het kerkhof van Melsbroek en belde zijn moeder op.



De rechters veroordeelden hem tot negen jaar cel. "Het recht in eigen handen nemen kan niet in een rechtstaat", klonk het. "Enkel een langdurige opsluiting is een gepaste straf voor deze feiten.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be