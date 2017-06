Man rijdt in op politiecontrole in Molenbeek

"De politie-inspecteurs hielden een controle aan het rode licht aan het station van Brussel-West. Hierbij wilden ze een blauwe Mercedes controleren, maar die stopte niet en is op mijn collega's ingereden. Zij hebben daarop twee keer op het voertuig geschoten", zegt Mampuy aan Het Laatste Nieuws.

De man vluchtte na het incident richting Dilbeek. Zijn Mercedes is aan de linkervoorkant beschadigd door de politiekogels. "Wellicht gaat het om een gestolen voertuig of om een nummerplaat die is nagemaakt. We hebben geen informatie over de dader."