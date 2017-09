Man probeert minderjarig meisje te ontvoeren in Eigenbrakel

In Eigenbrakel, in Waals-Brabant, heeft een man vandaag geprobeerd een 15-jarig meisje in een auto te lokken. De politie behandelt de zaak als een poging tot ontvoering, zo meldt het parket van Waals-Brabant vandaag.

Het meisje werd gisterenmiddag door een man in een wagen aangesproken. De bestuurder stelde haar allerlei vragen en stelde de tiener uiteindelijk voor om in de auto te stappen. Het meisje weigerde, waarop de man begon aan te dringen. Arbeiders die alles zagen gebeuren, zijn uiteindelijk tussengekomen. Daarop sloeg de bestuurder op de vlucht. Een signalement van de rode wagen is rondgestuurd.