In de Priorijlaan in Sint-Genesius-Rode is vandaag omstreeks 13 uur een 70-jarige man overleden nadat hij met zijn wagen tegen een woning was gereden. Het gaat om een inwoner van de gemeente.

De lokale politie van Rode maakte het nieuws zonet bekend. De bestuurder was kennelijk onwel geworden en verloor daardoor de controle over het stuur. Ondanks reanimatiepogingen van de hulpdiensten overleed hij een 20-tal minuten later. Het ongeval gebeurde in de omgeving van zijn woning.