Man opgepakt op Brussels Airport met 16 kilo goud

De douane heeft gisteren op Brussels Airport een 48-jarige man uit Steenokkerzeel opgepakt die negen goudstaven in zijn handbagage had zitten, goed voor ongeveer 16 kilogram. In zijn jas en bagage trof de douane ook nog 125.900 euro cash aan.

De man wilde een vlucht nemen naar Istanboel.



Het parket Halle-Vilvoorde leidt de man vandaag voor de onderzoeksrechter en vraagt zijn aanhouding voor witwassen en vereniging van misdadigers, zo meldt parketwoordvoerster Carol Vercarre.



De goudprijs bedraagt momenteel zowat 36.500 euro per kilogram.