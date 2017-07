Man opgepakt met bijl op Antwerpse Meir: "Bijl was bedoeld voor fotoshoot als houthakker"

De man werd onderschept door militairen die aan het patrouilleren waren in de buurt van de Stadsfeestzaal, een winkelcentrum in het midden van de Meir, de drukste winkelstraat van de stad. Aanvankelijk was sprake van 18.30 uur, maar volgens de politie zou het incident omstreeks 17.00 uur hebben plaatsgevonden. Op dat moment zag volgens Defensie een koppel een man met een bijl. Het duo verwittigde militairen in de buurt, die zijn toegesneld.



De militairen hielden de man staande tot agenten er waren om hem te arresteren en mee te nemen. In een eerste reactie had Defensie het over een patrouille militairen die de man onder schot had gehouden tot de politie ter plaatse was. Volgens de woordvoerder van de Antwerpse politie zijn er echter nooit getrokken wapens geweest en legde de man zijn bijl neer toen de militairen hem dat vroegen. Daarna is hij meegenomene door een politiepatrouille die in de buurt was. De woordvoerder benadrukt nog dat de samenwerking tussen Defensie en de politie erg goed verlopen is.



Later op de avond werd duidelijk dat de 24-jarige man de bijl bij had als rekwisiet voor een fotoshoot, zo liet het Antwerps parket weten. "De man in kwestie bleek de bijl net aangekocht te hebben als rekwisiet voor een fotoshoot als houthakker", zegt parketmagistraat Ken Witpas. "Hij was op weg naar de Action-winkel (een winkel in de Stadsfeestzaal, red.) om voor de shoot nog meer items te kopen."



"Zijn verhaal werd inmiddels bevestigd en de man mocht beschikken. Er is dus geen enkel element dat wees op radicalisering of terreurplannen", klinkt het nog. Ook politiewoordvoerder Wouter Bruyns maakt duidelijk dat het om een misverstand ging: "Het is niet zo dat daar iets ernstigs aan de hand was, maar dit wordt uiteraard met de nodige zorg bekeken", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.



Nog voor het nieuws van de fotoshoot bekend raakte, bedankte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op de microblogsite Twitter de militairen voor het onderscheppen van de man. "Alerte reactie van onze militairen. Waarvoor dank."