Man opgepakt met bijl op Antwerpse Meir

De man werd onderschept door militairen die aan het patrouilleren waren in de buurt van de Stadsfeestzaal, een winkelcentrum in het midden van de Meir, de drukste winkelstraat van de stad. Aanvankelijk was sprake van gisterenavond 18.30 uur, maar volgens de politie zou het incident omstreeks 17.00 uur hebben plaatsgevonden. Op dat moment zag volgens Defensie een koppel een man met een bijl. Het duo verwittigde militairen in de buurt, die zijn toegesneld.

De militairen hielden de man staande tot agenten er waren om hem te arresteren en mee te nemen. In een eerste reactie had Defensie het over een patrouille militairen die de man onder schot had gehouden tot de politie ter plaatse was. Volgens de woordvoerder van de Antwerpse politie zijn er echter nooit getrokken wapens geweest en legde de man zijn bijl neer toen de militairen hem dat vroegen. Daarna is hij meegenomen door een politiepatrouille die in de buurt was. De woordvoerder benadrukt nog dat de samenwerking tussen Defensie en de politie erg goed verlopen is.