Man lokt al maanden meisjes mee nabij begraafplaats Elsene

Vorige week ging de bal aan het rollen toen een studente een anoniem bericht over de man plaatste op de Facebookpagina 'ULB Confessions'. Op die pagina kunnen ULB-studenten boodschappen posten over het studentenleven. In het bericht vertelt ze dat een verdachte man haar heeft aangesproken in de buurt van de Kroonlaan. Hij vroeg haar in het Engels de kortste weg naar het Flageyplein. Nadat ze hem instructies had gegeven, vroeg hij haar om in zijn auto te stappen zodat hij haar kon 'bedanken'. Wanneer het meisje weigert, blijft hij toch nog aandringen. Ook een vriendin van de studente werd al lastiggevallen door dezelfde man.



Uit de reacties op de Facebookpost blijkt dat het niet om een alleenstaand geval gaat, integendeel. Ook andere jonge vrouwen werden de afgelopen maanden aangesproken door de man. Dat gebeurde telkens in de buurt rond de begraafplaats van Elsene en de Kroonlaan, vlak bij de ULB en VUB. Elke keer vroeg hij in het Engels wat de kortste weg was naar het Flageyplein.