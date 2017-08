Man doodgeschoten aan metrostation in Molenbeek

Aan het metrostation Beekkant in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is gisterenavond een man neergeschoten en overleden. Dat wordt bevestigd door de politie Brussel-West. De omstandigheden zijn nog niet gekend, maar verschillende Franstalige media melden dat het om een afrekening in een drugsmilieu gaat. De politie kan dat nieuws nog niet bevestigen.

"Ik kan momenteel enkel bevestigen dat er een man neergeschoten en overleden is voor het metrostation Beekkant", laat een woordvoerster van de politiezone Brussel-West weten.



De politie heeft een perimeter ingesteld en het labo van het Brussels parket zijn aanwezig op de plaats delict om het lichaam en de omstandigheden verder te onderzoeken.