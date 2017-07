Man die vrouw op Klein Strand in Jabbeke verkrachtte, blijft in de cel

Vrijdag in de vooravond lag de vrouw te zonnen op het Klein Strand in Jabbeke, toen de jonge Litouwer haar plots begon te bepotelen. Het slachtoffer werd aangerand en verkracht, maar de verdachte kon snel overmeesterd worden. Hij bleek heel erg dronken en kon daardoor pas zaterdagochtend verhoord worden.



De verdachte werd zaterdagnamiddag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer heeft deze ochtend beslist dat B. minstens een maand langer in de cel moet blijven.