Man (48) knalt met Mustang tegen gevel in Elen

Bij een verkeersongeval op de Rijksweg in Elen (Dilsen-Stokkem) is de voorbije nacht een 48-jarige man uit Dilsen-Stokkem zwaargewond geraakt. Om een onbekende reden is de man in zijn Ford Mustang van zijn traject afgeweken en tegen de gevel van een woning beland. De brandweer van Maaseik kwam ter plaatse. De gevel van het huis raakte zwaar beschadigd.

Nadat hij de controle over het stuur was verloren, ramde de man met zijn voertuig eerst een omheining en betonnen platen, waarna de auto tegen de gevel terechtkwam. In het huis bleef de bewoner ongedeerd. Door de knal viel binnen wel een muur van de keuken om.



De brandweer moest de 48-jarige bestuurder uit het wrak bevrijden. Hij vertoonde geen tekenen dat hij onder invloed achter het stuur zat. De lokale politie van de zone Maasland deed de nodige vaststellingen.