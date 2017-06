Mag het ook een keer gaan over gebrek aan fatsoen in de eigen beroepsgroep?

Het gaat in de media dezer dagen nogal vaak over gebrek aan fatsoen in de politiek. Terecht. Mag het dan ook een keer gaan over gebrek aan fatsoen in de eigen beroepsgroep?

Er moet voor een kind dat gepest wordt nog maar één ding erger zijn dan die vernedering zelf. Dat is moeten toekijken hoe beelden van die totale vernedering in de wijde wereld verspreid raken.

Sociale media hebben pesters een nieuw wapen in handen gegeven om hun slachtoffers nog een keer extra te raken. Dat verschaft de daders duidelijk extra genot. Dat grote nieuwsmerken zulke filmpjes zelf gaan verdelen, is dan ook uiterst betreurenswaardig. Dat kind en ouders uiteindelijk overstag gaan en toestemming geven, maakt het niet beter: de mediawijsheid ligt bij de redacties.