Machtsvertoon uit onmacht

Waarom een spoorstaking het enige echte middel is dat de vakbond in handen heeft

Het is de catch 22 van de vakbond vandaag. Niks doen en slikken wat de regering hen oplepelt? Of toch actie voeren en alles en iedereen over je heen krijgen? De socialistische vakbond koos voor de laatste optie, goed wetende dat de uitkomst van de twee opties wellicht exact dezelfde is. Waarom?