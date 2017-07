Luchtvaartmaatschappijen klagen over lange wachtrijen aan grenscontrole in Brussel

Luchthavens in Spanje, Frankrijk, Italië, België en Portugal kampen volgens A4E met lange rijen aan de immigratiedienst. Soms zou het tot vier uur wachten zijn. Oorzaak zijn strengere Europese regels over grenscontroles. De diensten zijn daar onderbemand voor, luidt het. Door de wachtrijen lopen vluchten in het drukke zomerseizoen vertraging op of missen mensen hun vlucht. A4E noemt de impact "disproportioneel".



Bij Brussels Airlines bevestigt woordvoerder Geert Sciot dat de wachtrijen sinds de invoering van de nieuwe procedures in de lente ook in Brussel flink oplopen. "We hopen dat de federale politie met een oplossing komt. De veiligheidscontroles lopen vlot, maar aan de migratiedienst is er een probleem." Langeafstandsvluchten lopen vertragingen tot 45 minuten op omdat passagiers niet tijdig aan de gate geraken, zegt hij.