Luchthaven Oostende kende sterke julimaand

Vorige maand werden er zowat 51.700 passagiers geteld, 12.061 meer dan vorig jaar. Dat is te danken aan TUI fly die in Oostende de enige luchtvaartmaatschappij voor passagiersvluchten is. De maatschappij drijft bijna elk jaar het aantal bestemmingen op en telt nu al 21 bestemmingen.



Investeringen

"De luchthavenuitbater heeft grote investeringen gedaan in de terminal ten bate van het comfort van onze passagiers. De veiligheidszone is verdrievoudigd in oppervlakte en debiet. Na de controleposten is er nu een brasserie en allerlei winkeltjes. Onze passagiers reageren hierop zeer positief", zegt CEO Marcel Buelens. "En het is niet gedaan. Ook de voorgevel van het luchthavengebouw krijgt na het bouwverlof een flinke beurt en in de aankomsthal zal ook naar meer comfort gestreefd worden".



Aanslagen

De luchthaven zal wellicht een van de beste zomers neerzetten sinds de jaren zestig, de hoogdagen van de luchthaven. Maar desondanks zullen de cijfers voor heel 2017 wellicht een pak lager liggen dan die van 2016. Dat heeft alles te maken de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem. Door omgeleide vluchten en maatschappijen die tijdelijk hun intrek namen in Oostende, verwelkomde de luchthaven vorig jaar 100.000 extra passagiers, tot 434.970 in totaal. In 2015 waren er dat nog 276.027.