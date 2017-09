Lorenzo (11) vermist in Charleroi

De elfjarige Lorenzo is normaal gebouwd en is 1,60 meter groot. Hij heeft blauwe ogen, korte blonde haren en een litteken op de kin. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een rode trui met kap, een blauwe bermuda en strandsandalen.



Wie informatie heeft over zijn verdwijning kan terecht op het nummer 116 000 of bij de politie.