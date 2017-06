LOKO-voorzitter maakt kans om burgemeester te worden

Binnen het lokale CD&V-bestuur is afgesproken dat indien Eyssen na 2018 terug burgemeester wordt hij in de loop van de volgende legislatuur zal worden opgevolgd door Bram Van Baelen, de huidige voorzitter van het Leuvense Overkoepelende Kringoverleg (LOKO).



Bram Van Baelen studeert eerstdaags af als master in de Rechten en gaat daarna aan de KU Leuven aan een doctoraat werken. Hij werd in 2012 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in Holsbeek en heeft volgens Eyssen alle kwaliteiten om een goede burgemeester te zijn.



Intelligent en sociaal

"Hij heeft de intelligentie om de vele ingewikkelde dossiers en wetgeving te beheersen, de sociale kwaliteiten om met alle mensen te praten en te werken en bovenal het hart op de goede plaats. Als hij nog een paar jaar verder doet als gemeenteraadslid en schepen is hij klaar om een prima burgemeester te zijn", aldus Eyssen.